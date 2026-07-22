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Estados Unidos lançam novos ataques pela 11° noite seguida

Alvos foram hangares de aeronaves, depósitos de drones e infraestrutura logística militar

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos realizaram mais uma rodada de ataques ao Irã pela décima primeira noite consecutiva. Segundo o governo norte-americano, os alvos incluíram hangares de aeronaves, depósitos de drones e infraestrutura logística militar. A operação durou cerca de 75 minutos e teve como resposta mísseis e drones lançados pela Guarda Revolucionária do Irã contra aliados dos EUA na região.

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