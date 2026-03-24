Comerciante cola panfletos em carro em área restrita

Um comerciante, em Goiânia, perdeu a paciência na última sexta-feira (20) com um motorista que parou o carro na vaga exclusiva para clientes. O dono da loja decidiu imprimir diversos panfletos informando a exclusividade do local e colou em várias partes do carro.



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