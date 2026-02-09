Logo R7.com
Confronto entre torcedores deixa feridos em Fortaleza (CE)

Mais de 350 pessoas foram levadas para a delegacia após as brigas generalizadas

Hora News|Do R7

Antes do clássico entre Ceará e Fortaleza, uma série de brigas generalizadas resultou na condução de mais de 350 pessoas à delegacia.

