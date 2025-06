Consumo de plástico deve chegar em 516 milhões em 2025, segundo a ONU

O combate ao uso excessivo de plástico é o foco das ações da ONU (Organização das Nações Unidas) no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira (5). Desde 1973, a data é usada para promover a conscientização sobre a necessidade de ações para proteger o planeta.



Segundo estimativa da organização, só em 2025, o consumo de plástico deve chegar a 516 milhões de toneladas, sendo que apenas 9% são efetivamente reciclados. Ao mesmo tempo, cerca de 13 milhões de toneladas do material se acumulam nos solos e, como consequência, microplásticos já foram encontrados em artérias, pulmões e cérebros humanos.



A ONU afirma que o mundo está em um ponto de virada, exigindo um tratado global que redefina a relação com o plástico, e defende também a prática da economia circular, que prevê a reutilização de produtos existentes.