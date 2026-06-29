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Controle do Proagro: CMN exige foto com localização comprovada

Produção obtida deve ser descontada de indenizações de perdas graves

Hora News|Do R7

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O Conselho Monetário Nacional aprovou novas regras para o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), exigindo que produtores rurais utilizem fotos com localização por GPS para comprovar perdas nas lavouras. A medida tem como objetivo garantir que as imagens sejam capturadas na área afetada.

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