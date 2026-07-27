Cidade no Rio de Janeiro vira capital do agronegócio

A Expo Macaé 2026 começou na última sexta-feira (24) e segue com programação até a próxima quarta-feira (29), em Macaé, no interior do Rio de Janeiro. Realizado no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha, o evento reúne atrações voltadas ao agronegócio, cultura, entretenimento e turismo. Entre os espaços disponíveis estão os estandes da Feira da Economia do Mar, a tenda cultural e a tradicional fazendinha, que conta com animais de pequeno porte e costuma atrair a atenção de crianças e adultos. A programação também inclui competições tradicionais, como provas de laço e três tambores, além de julgamentos de raças equinas e do gado nelore. Para o público, há ainda apresentações de DJs, artistas locais, espetáculos teatrais e atividades voltadas ao público infantil. O evento é considerado uma referência no setor agropecuário e atrai visitantes de diversas cidades da região. Segundo o secretário de Turismo de Macaé, Léo Anderson, a exposição já faz parte do calendário turístico do estado.



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