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Vindima marca início da nova safra de vinhos

Vinícola no interior de São Paulo alia tradição e experiência para os visitantes

Record News Rural|Do R7

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Quem aprecia um bom vinho muitas vezes conhece só o resultado final, com a bebida pronta, servida na taça. Mas existe um trabalho que começa muito, muito antes disso.

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