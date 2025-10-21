Logo R7.com
Corpo de chefe de segurança de comunidade israelense invadida é devolvido por terroristas do Hamas

Governo de Israel diz que atraso na entrega das vítimas dificulta a negociação e possível reconstrução do território palestino

Hora News|Do R7

Corpo de chefe de segurança de comunidade israelense invadida é devolvido pelos terroristas do Hamas. Governo de Israel diz que atraso na entrega das vítimas dificulta a negociação e possível reconstrução do território palestino.

