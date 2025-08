Corte italiana rejeita limitação de cidadania para descendentes; veja o que muda

A Corte italiana rejeitou os pedidos para limitar o reconhecimento à cidadania italiana. Essa decisão veio depois de tribunais de várias cidades questionarem o direito de obter o documento sem haver um vínculo de fato com o país.



O endurecimento das regras para obtenção do documento veio com o decreto de Antonio Tajani , que abrange o direito apenas a descendentes próximos de italianos, como filhos e netos.



Em entrevista para o Hora News desta quarta (6), o especialista Telmo Casotte explicou o histórico do impasse e avisou aos brasileiros que já entraram ou pretendem entrar com processo para obtenção da cidadania italiana: "Vai voltar tudo ao normal, como era antes. Não tem limitação de cidadania, pode ser um bisavô, pode ser um tataravô".



“Eu vi uma juíza, falar ‘como é que pode um partido italiano lançar um decreto que já existe uma lei a 150 anos?’”, completou o especialista.



Telmo ainda afirmou que o governo italiano, como solução, fará sua Corte Constitucional se reunir entre janeiro e fevereiro de 2026 para resolver a questão de lei duplicada. Além disso, ele também ressalta que os brasileiros que queriam tirar sua cidadania devem se preparar.



“Com muita calma, começa a preparar a documentação, porque a documentação não pode ser feita em 24 horas, a documentação tem que ser feita no cartório, se precisar ter alguma retificação no sobrenome do italiano, depois a pessoa tem que apostilar o documento, depois a pessoa tem que traduzir com o tradutor juramentado que está escrito dentro do consulado, fazer o apostilamento, montar a árvore genealógica da família dele, isso com calma porque vai voltar tudo normal, eu tenho certeza que isso vai voltar ao normal”, finalizou Telmo.