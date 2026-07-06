Criança cai de carro em movimento em Santa Catarina
Porta do veículo abriu e vítima caiu no asfalto; apesar do susto, ela não se feriu
Uma criança caiu de um carro em movimento após a porta do veículo abrir inesperadamente durante o trânsito em Chapecó, Santa Catarina.
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