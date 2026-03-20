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Criança que frequenta creche tem mais chances de concluir ensino superior

Mas, no Brasil, as filas são grandes: são mais de 826 mil crianças esperando por vaga

Hora News|Do R7

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Um estudo chegou à conclusão de que crianças que frequentam creches têm 13% mais chances de terminar o ensino médio e 19% o ensino superior.

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