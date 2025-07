Deputado italiano teria fornecido endereço de Carla Zambelli à polícia; saiba os detalhes da prisão

A deputada Carla Zambelli , que havia fugido para a Europa após condenação no STF (Supremo Tribunal Federal), foi presa nesta terça-feira (29) na Itália. O deputado italiano Angelo Bonelli teria fornecido o endereço de Zambelli às autoridades do país.



O Ministério da Justiça, que confirmou a prisão, informou que a parlamentar foi conduzida a uma delegacia de polícia e deve ser extraditada ao Brasil. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento no caso da invasão hacker ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).