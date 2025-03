Dez pessoas ficam feridas após acidente com escada rolante nas Filipinas

Dez pessoas ficaram feridas em uma estação de metrô, no último sábado (8), após um acidente com uma escada rolante na região de Manila, nas Filipinas. No vídeo, é possível ver o momento em que os passageiros subiam no equipamento , que, de súbito, acelerou para trás, fazendo com que as vítimas tropeçassem e caíssem umas sobre as outras. Ainda que a cena seja impressionante, não houve registro de feridos graves.