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Donald Trump volta a defender tarifas após reunião em cúpula na Otan

Presidente norte-americano falou à imprensa mundial nesta quarta (8); veja

Hora News|Do R7

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Donald Trump voltou a defender a política tarifária ao afirmar que as tarifas aumentaram uma onda de investimentos na indústria americana.

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