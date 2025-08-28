Logo R7.com
'É intolerável que o Brasil continue a ser desafiado pelo crime organizado', afirma procurador

Autoridades concederam entrevista coletiva nesta quinta (28) e reforçam a importância da colaboração para desmantelar sistemas criminosos

Hora News|Do R7

Em entrevista coletiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira (28), o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, falou sobre a megaoperação contra um esquema criminoso ligado ao PCC, que envolveu mais de mil postos de combustíveis e movimentou bilhões de reais entre 2020 e 2024.

O procurador ressaltou a importância da união entre diversos órgãos de segurança pública para o sucesso da operação, destacando a complexidade das ações criminosas enfrentadas. "É intolerável que o Brasil continue a ser desafiado pelo crime organizado", afirmou.

  • pcc-primeiro-comando-da-capital
  • Crime organizado
  • São Paulo (Estado)
  • Segurança Pública

