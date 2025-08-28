'É intolerável que o Brasil continue a ser desafiado pelo crime organizado', afirma procurador

Em entrevista coletiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira (28), o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, falou sobre a megaoperação contra um esquema criminoso ligado ao PCC , que envolveu mais de mil postos de combustíveis e movimentou bilhões de reais entre 2020 e 2024.



O procurador ressaltou a importância da união entre diversos órgãos de segurança pública para o sucesso da operação, destacando a complexidade das ações criminosas enfrentadas. "É intolerável que o Brasil continue a ser desafiado pelo crime organizado", afirmou.