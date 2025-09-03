Elevador da Glória, ponto turístico português, tomba em Lisboa deixando pelo menos 15 mortos

O Elevador da Glória, famoso ponto turístico de Portugal , tombou nesta quarta-feira (3), deixando pelo menos 15 mortos e 18 feridos, cinco em estado grave (informações atualizadas). Segundo a imprensa portuguesa, a causa do acidente foi um cabo que se rompeu.



O funicular era um dos mais antigos no país que se mantinha em funcionamento, podendo transportar até 43 pessoas.



Segundo relatos de testemunhas, o bondinho descia uma ladeira como de costume, mas desta vez o transporte perdeu o controle dos freios e acabou colidindo com um prédio histórico no centro de Lisboa .



Em um comunicado, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou sua tristeza e afirmou que esclarecimentos devem ser entregues pelas autoridades rapidamente.