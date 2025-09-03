Elevador da Glória, ponto turístico português, tomba em Lisboa deixando pelo menos 15 mortos
Acidente com um dos funiculares mais antigos em funcionamento deixou ainda cerca de 20 feridos, segundo as informações atualizadas
O Elevador da Glória, famoso ponto turístico de Portugal, tombou nesta quarta-feira (3), deixando pelo menos 15 mortos e 18 feridos, cinco em estado grave (informações atualizadas). Segundo a imprensa portuguesa, a causa do acidente foi um cabo que se rompeu.
O funicular era um dos mais antigos no país que se mantinha em funcionamento, podendo transportar até 43 pessoas.
Segundo relatos de testemunhas, o bondinho descia uma ladeira como de costume, mas desta vez o transporte perdeu o controle dos freios e acabou colidindo com um prédio histórico no centro de Lisboa.
Em um comunicado, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou sua tristeza e afirmou que esclarecimentos devem ser entregues pelas autoridades rapidamente.
