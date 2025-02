Enchentes no RS: prefeituras têm novo prazo para enviar beneficiários de auxílio ao governo federal

O Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional prorrogou o prazo para que as prefeituras de cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul enviem ao governo federal o levantamento das pessoas que não foram contempladas pelo Auxílio Reconstrução. A nova data limite é 1º de março.



O pagamento é destinado exclusivamente aos moradores de áreas atingidas total ou parcialmente pelas enchentes de maio de 2024. O valor será pago em parcela única no valor de R$ 5.100.