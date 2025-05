Infraestrutura de proteção contra enchentes continua falha no Rio Grande do Sul, diz professor

O Rio Grande do Sul segue em recuperação após as fortes enchentes do ano passado, que afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (5), Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do estado, avalia que o processo de resiliência às cheias exige aprendizado contínuo e de longo prazo.



Segundo Paiva, embora haja avanços na reconstrução de pontes e estradas — agora com critérios de adaptação às mudanças climáticas —, por exemplo, a infraestrutura de proteção ainda apresenta falhas e precisa ser reformada com urgência. “Se acontecesse uma grande inundação hoje, provavelmente a água entraria novamente em Porto Alegre , Canoas e em outras cidades da região metropolitana”, afirma.



Por outro lado, o pesquisador ressalta que, diante de um novo episódio de alagamentos, a população possivelmente estaria mais preparada e os gestores públicos tenderiam a repetir as ações que deram certo diante da tragédia.