Barragem transborda, pontes são destruídas e comunidades isoladas após temporal no RS

O município de Doutor Maurício Cardoso, localizado ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul , sofreu duras consequências com o temporal que atingiu a cidade nesta quinta-feira (28). A gestão municipal registrou 276 milímetros de chuva, o dobro da média esperada para o mês de novembro, o que fez com que uma barragem local transbordasse , além de destruir pontes e lavouras e isolar algumas comunidades. A Prefeitura deve declarar situação de emergência na próxima segunda-feira (2).