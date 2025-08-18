'Equador e Brasil têm muito espaço para ampliar o comércio bilateral', diz Lula ao receber Noboa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o líder do Equador, Daniel Noboa, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (18). Durante o discurso sobre o encontro, Lula ressaltou a importância do momento, que supriu um hiato de quase 18 anos desde a última presença de um mandatário do país em território brasileiro. “É uma oportunidade para reaproximar dois países amigos”, disse.



O chefe do Executivo brasileiro agradeceu a atuação do parceiro, que apoiou a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, além de fazer um trabalho na educação de Brasília. “Oportunidade dessa iniciativa mostra que o diálogo sobre temas de interesse comum é incontornável. Evidência também que diferenças políticas não devem se sobrepor ao objetivo maior de construir uma região forte e próspera”, ressaltou.



Lula também abordou temas como a sustentabilidade, sobretudo a responsabilidade com o bioma amazônico, regulação das redes digitais e a união com o Mercosul. Segundo o petista, “a América do Sul está em condições de liderar uma transição energética justa”.