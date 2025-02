Equipes seguem com perícia no local da queda de avião em avenida de São Paulo Porta-voz atualiza informações sobre o acidente; cerca de 40 bombeiros trabalham no local

Hora News|Do R7 07/02/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share