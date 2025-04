Espanha anuncia que irá cumprir meta de gastos militares antes do previsto

A Espanha anunciou, nesta terça-feira (1°), que expandirá seus gastos com defesa para até 2% do PIB (Produto Interno Bruto), bem antes da meta estabelecida para 2029. O comunicado, feito pela ministra da Defesa do país, procura aumentar a cooperação espanhola com a aliança militar da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) . Atualmente, os investimentos da Espanha equivalem a 1,28% do PIB, aproximadamente 20 bilhões de euros (aproximadamente R$ 125 bilhões na cotação atual).