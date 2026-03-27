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Especialista analisa condenação das big techs nos EUA

Meta e Google foram condenados por negligência na proteção de crianças e adolescentes

Hora News|Do R7

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Um júri em Los Angeles tomou uma decisão inédita ao considerar o Instagram e o YouTube culpados de projetar suas plataformas para viciar usuários. O advogado Flávio D'urso analisa a condenação.

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