Especialista analisa condenação das big techs nos EUA

Um júri em Los Angeles tomou uma decisão inédita ao considerar o Instagram e o YouTube culpados de projetar suas plataformas para viciar usuários. O advogado Flávio D'urso analisa a condenação.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!