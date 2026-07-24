Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vietnã pode proibir jovens de publicar nas redes sociais

Ideia prevê que adolescentes não possam fazer publicações e comentários

News das 19h|Do R7

  • Google News

O governo do Vietnã está desenvolvendo um projeto de decreto que busca restringir a atividade online de usuários com menos de 16 anos em redes sociais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Plataformas digitais
  • Redes sociais
  • Vietnã
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.