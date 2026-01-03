Explosões norte-americanas em Caracas deixam partes da cidade sem energia elétrica

Na madrugada deste sábado (3), os Estados Unidos realizaram um ataque à Venezuela que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. Moradores de diversos bairros da cidade relataram tremores e o som de aeronaves sobrevoando a área.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!