'Férias silenciosas': pesquisa revela que Geração Z acha aceitável fingir que está trabalhando

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que muitos jovens da Geração Z acham aceitável fingir que estão trabalhando — são as chamadas “férias silenciosas”. Os entrevistados também consideram normal sair mais cedo da empresa sem avisar ninguém, e justificam as práticas pelo estresse no ambiente profissional e pelas limitações nas folgas.



No Brasil , os mais jovens contestam as cobranças excessivas, além do combinado no contrato profissional, e a falta de flexibilidade dos gestores. Especialistas pontuam sobre a importância de uma cultura de trabalho que leve em consideração às necessidades do trabalhador, que influencia, inclusive, no nível de produtividade dos profissionais.