Foca chama atenção por brincar com patinhos de borracha
Brinquedos são usados para estimular foco e a capacidade de resolver desafios
Uma foca virou sensação nas redes sociais depois de aparecer abraçando e brincando com patinhos de borracha. Quem vê Reggae se divertindo com os patinhos acha que eles são apenas brinquedos, mas, por trás da cena fofa, existe um objetivo importante: os animais de borracha são usados para estimular o foco e a capacidade de resolver desafios.
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