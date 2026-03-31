Foca chama atenção por brincar com patinhos de borracha

Uma foca virou sensação nas redes sociais depois de aparecer abraçando e brincando com patinhos de borracha. Quem vê Reggae se divertindo com os patinhos acha que eles são apenas brinquedos, mas, por trás da cena fofa, existe um objetivo importante: os animais de borracha são usados para estimular o foco e a capacidade de resolver desafios.



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