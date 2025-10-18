Goleiro do Flamengo diz por que pega tantos pênaltis
Argentino tem feito importantes defesas e passado confiança para o time carioca
O goleiro argentino Agostinho Rossi tem sido um dos pilares da equipe do Flamengo nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Com defesas impressionantes e uma habilidade notável na hora dos pênaltis, ele ajudou o time carioca a manter-se como a equipe menos vazada até agora na competição.
