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Governo alerta para aplicativo falso de reembolso

Programa simula serviço oficial do INSS e induz vítima a instalar ferramenta

Hora News|Do R7

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Um novo golpe envolvendo um aplicativo falso do INSS está ameaçando a segurança dos usuários ao prometer reembolsos de descontos associativos.

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