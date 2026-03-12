Logo R7.com
Governo detalha plano contra oscilação do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio

Anúncio no Palácio do Planalto reúne ministros da área econômica e de minas e energia

Hora News|Do R7

O governo anunciou, nesta quinta-feira (12), medidas para conter a alta nos preços dos combustíveis, principalmente com os possíveis impactos da guerra no Oriente Médio.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

