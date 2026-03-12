Governo detalha plano contra oscilação do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio
Anúncio no Palácio do Planalto reúne ministros da área econômica e de minas e energia
O governo anunciou, nesta quinta-feira (12), medidas para conter a alta nos preços dos combustíveis, principalmente com os possíveis impactos da guerra no Oriente Médio.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Ação orienta mulheres sobre controle financeiro e fraudes
Plantão será realizado até o dia 31 de março de forma gratuita
São Paulo registra 1° caso importado de Sarampo esse ano
Paciente esteve na Bolívia entre dezembro e janeiro e não tinha histórico de vacinação
Algas invadem praias do México e prejudicam o turismo
Presença desses organismos estaria ligada às mudanças climáticas
Congresso dos EUA quer investigar vazamento sobre ataque ao Irã
Seis contas lucraram mais de R$ 6 milhões com morte de líder Ali Khamenei
Homem se arrisca ao ficar pendurado em sacada para instalar rede de proteção
Cena foi registrada por morador de outro imóvel, que tentou em vão alertar o trabalhador sobre o perigo
Gaza sofre com falta de remédios e insumos hospitalares
Alerta é do Ministério da Saúde local e da Organização Mundial da Saúde
Neuromielite óptica pode causar cegueira em pacientes
Estimativa é que enfermidade atinja 4,5 pessoas a cada 100 mil habitantes do país
Consumidores podem buscar ressarcimento por danos elétricos
Advogado explica como proceder em casos de queima de equipamentos devido a falhas elétricas
Ormuz: Irã analisa cobrar taxas de navios petroleiros
Fechamento do Estreito causou alta nos preços
Postos de combustíveis reajustam preços da gasolina e diesel
Não há falta de combustíveis, mas tendência é que oferta diminua se a guerra continuar
Açude se rompe durante fortes chuvas no Rio Grande do Norte
Estrutura não suportou volume de água acumulado; não há informação de feridos ou desalojados
Justiça Federal suspende atividades de mineração e aplica multa de R$ 4 milhões em MG
Medida atende a pedidos dos MPs federal e estadual e busca interromper a exploração em zonas protegidas
Polícia Federal derruba perfis que simulam ataques a mulheres
Encenações podem impulsionar casos de violência
Mojtaba Khamenei é nomeado como novo líder supremo do Irã
Ele é filho do último aiatolá; Donald Trump disse não estar feliz com a escolha