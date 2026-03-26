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Grávida é agredida após discussão sobre jogo de azar

Companheiro da vítima teria utilizado dinheiro reservado para contas da casa

Hora News|Do R7

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Tamires Barbosa, grávida de dois meses, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na zona leste da capital paulista.

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