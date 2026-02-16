Guarda costeira resgata homens que transmitiram naufrágio ao vivo
Dois pescadores filipinos registraram acidente em alto-mar; publicação se espalhou rapidamente e mobilizou autoridades
Durante uma tempestade em alto-mar nas Filipinas, dois pescadores enfrentaram um naufrágio e conseguiram transmitir o incidente ao vivo pelas redes sociais. O apelo por ajuda se espalhou rapidamente entre os seguidores online e mobilizou as autoridades locais pelo resgate.
