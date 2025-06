Haddad: governo vai ‘acabar com a fome pela segunda vez na história do Brasil’ até fim do mandato

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , teceu críticas ao governo de Jair Bolsonaro , que antecedeu o atual mandato de Lula, durante participação na cerimônia de anúncio do Plano Safra 2025 , nesta segunda-feira (30).



“O senhor herdou desse senhor [Bolsonaro] 33 milhões de pessoas passando fome, e em 2 anos e meio reduziu a menos de um quarto essa população que ainda nós vamos atender, e acabar com a fome pela segunda vez na história do Brasil, até o final do seu mandato”, afirmou Haddad.



O ministro disse que, durante o governo de Bolsonaro, “o preço do alimento subia acima da inflação. Todos os quatro anos. É só pegar as estatísticas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). E, agora, a renda, felizmente, cresce acima da inflação, inclusive da inflação de alimentos”.



Haddad ressaltou a importância da agricultura familiar para a economia do país. “O campo é dos setores que mais recebem estímulo do governo federal, e o senhor [Lula], de novo, está batendo outro recorde hoje, fazendo um Plano Safra que é o maior da história”, declarou.



O ministro ainda reafirmou o compromisso em expandir a isenção do pagamento de Imposto de Renda . “Nós vamos terminar o mandato do presidente Lula com essa nova lei aprovada […], nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada, ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça”, garantiu.