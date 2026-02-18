Logo R7.com
Homem morre após acidente com moto aquática em praia do RS

Peritos vão investigar causas do acidente; primeira hipótese é de que piloto se afogou após bater a cabeça

Hora News|Do R7

Um homem morreu após um acidente com uma moto aquática em Imbé, no Rio Grande do Sul. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Carlos Alberto Marcon Júnior, de 46 anos, pilotava o equipamento em baixa velocidade quando atingiu um banco de areia. A perícia vai investigar as causas da morte; a primeira hipótese é que ele bateu a cabeça, perdeu os sentidos e se afogou.

