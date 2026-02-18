Homem morre após acidente com moto aquática em praia do RS

Um homem morreu após um acidente com uma moto aquática em Imbé, no Rio Grande do Sul . Segundo informações do Corpo de Bombeiros , Carlos Alberto Marcon Júnior, de 46 anos, pilotava o equipamento em baixa velocidade quando atingiu um banco de areia. A perícia vai investigar as causas da morte ; a primeira hipótese é que ele bateu a cabeça, perdeu os sentidos e se afogou.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!