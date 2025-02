Homem que fez ex-mulher e enteadas reféns é morto em operação em Mairiporã, São Paulo

Motivado por uma suposta dívida com agiotas, um homem fez a ex-mulher e as enteadas reféns em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo , neste domingo (9). Durante as negociações, ele libertou as crianças e ficou apenas com a mulher sob a mira de uma arma. Com a demora da operação , a polícia decidiu invadir a casa pelos fundos, e o homem acabou morto. As vítimas passam bem.