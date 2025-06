Idosa de 91 anos é obrigada a viajar em pé em ônibus durante parte do trajeto para Goiás

Uma cena de descaso foi vivenciada por uma senhora de 91 anos, que foi obrigada a viajar de ônibus em pé durante parte do trajeto entre Miranorte (TO) e Goiânia (GO), um percurso de mais de 800 km de distância. A situação ficou ainda pior quando Raimunda Pereira e sua filha tiveram que descer do veículo para esperar outro coletivo.





As dificuldades de mãe e filha começaram antes mesmo do embarque, já que o ônibus chegou com quatro horas de atraso. Ao entrar no coletivo, as passageiras descobriram que as poltronas compradas por elas já estavam ocupadas. Sem auxílio da empresa, ambas iniciaram a viagem em pé.





Raimunda só consegui sentar porque um passageiro cedeu o lugar. No entanto, após uma parada, as duas não puderam retornar para o coletivo sob a justificativa de que não seria possível seguir viagem com passageiros em pé. Um novo ônibus iria buscá-las somente às 23h.