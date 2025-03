Idosa se emociona ao reencontrar gata dada como morta dois meses depois de incêndios na Califórnia

A americana Katherine Kiefer, de 82 anos, teve um reencontro emocionante com sua gata de estimação, dada como morta nos incêndios que atingiram Los Angeles , na Califórnia (EUA), no mês de janeiro. Apesar de debilitada, a gatinha Aggie foi achada com vida e levada a um abrigo de animais , onde recebeu tratamento e se recupera bem.



Na época do incêndio, a tutora não estava em casa e não conseguiu retornar para procurar a felina . Por sorte, dois meses depois, Katherine se surpreendeu com a boa notícia.