Imagem impressionante mostra tempestade de areia 'engolindo' cidade na China

Uma tempestade de areia invadiu cidades no norte da China. Câmeras de vigilância registraram a chegada do fenômeno causado pelo clima seco e vento forte. Uma das imagens mostra uma espécie de muro de areia 'engolindo' uma metrópole. A tempestade durou cerca de 30 minutos e só acabou depois que uma chuva limpou o ar. Veja!



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