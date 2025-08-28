Inflação do aluguel sobe 0,36% em agosto após três meses de queda

A inflação do aluguel medida pelo IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) subiu para 0,36% em agosto de 2025. Este aumento representa uma inversão na tendência dos últimos três meses que registraram quedas consecutivas. Em julho, o índice havia caído 0,77%.





Calculado pela Fundação Getulio Vargas, o indicador considera custos agropecuários e industriais, além de preços ao consumidor final. O IGP-M é amplamente utilizado para reajustar contratos imobiliários anualmente.





Entre os fatores que contribuíram para a alta estão serviços como telefonia, combinada com internet e TV por assinatura, e produtos da construção civil como PVC e massa de concreto.





Apesar desse aumento mensal recente, no acumulado do ano o índice ainda apresenta uma redução total de 1,35%.