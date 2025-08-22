Projeção de crescimento da construção civil cai para 2,2% em 2025, diz sindicato

O Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) revisou a projeção de crescimento do setor para 2025. A estimativa passou de um aumento de 3% para uma alta de 2,2%, conforme o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas divulgou nesta quinta-feira (21). Essa nova projeção considera o desempenho das construtoras em 2,5% e atividades informais como autoconstrução em 1,5%. A conjuntura interna tem mais peso na projeção que o cenário externo.