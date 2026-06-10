Inmet alerta para tempestades no Sul e Centro-Oeste

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que chuvas entre 30 e 60 milímetros e ventos fortes devam atingir as regiões Sul e Centro-Oeste do país.



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