'Interessa para o Congresso aprovar o Orçamento o mais rápido possível', afirma Padilha

Nesta segunda-feira (3), o ministro de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Alexandre Padilha , afirmou que o governo iniciou as negociações para a aprovação do Orçamento de 2025. Segundo ele, a CMO (Comissão Mista de Orçamento) tem até 18 de março para definir o texto, e o diálogo com parlamentares será essencial para garantir investimentos nos estados, nas universidades e na saúde.



O pronunciamento aconteceu após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal , Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente, na manhã desta segunda-feira (3). O evento, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, foi marcado por falas de união e colaboração entre os poderes.