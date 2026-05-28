Entenda os próximos passos após Câmara aprovar proposta que prevê fim da escala 6x1

Nesta quarta-feira (27), a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que prevê o fim da escala 6x1. O texto reduz jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais em até 14 meses. Agora, medida passa por votação no Senado.



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