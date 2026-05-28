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Lula recebe presidente do Suriname no Itamaraty

Agenda presencial indica a assinatura de uma série de acordos bilaterais

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quinta-feira (28), a presidente do Suriname no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

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