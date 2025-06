Irã faz novos ataques contra Israel; Tel Aviv está em estado de emergência

Novos ataques do Irã contra a capital de Israel foram registrados na noite desta sexta-feira (13) — período da tarde no horário de Brasília. Houve o relato de bombardeios seguidos de sirenes em Tel Aviv, que está em estado de emergência devido à possível retaliação iraniana aos ataques realizados pelo país judeu na quinta-feira (12), contra alvos militares iranianos.



Neste primeiro ataque foram mortos o Chefe da Guarda Revolucionária e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. Também foram confirmadas as mortes de, pelo menos, seis cientistas que fazem parte do desenvolvimento do programa nuclear da base de Natanz.



Ataques aconteceram em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o avanço do programa nuclear iraniano. O Irã revidou com cerca de cem drones, que foram repelidos pelo Domo de Ferro, o sistema de proteção usado por Israel.