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Irã libera passagem de embarcações pelo estreito de Ormuz

Segundo ministro iraniano, medida ocorre durante todo período de cessar-fogo

Hora News|Do R7

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O ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou nesta sexta-feira (17) que as passagens de embarcações comerciais pelo estreito de Ormuz estão liberadas. A medida ocorre após o cessar-fogo no Líbano, que começou na quinta-feira (16).

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