Irã libera passagem de embarcações pelo estreito de Ormuz

O ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou nesta sexta-feira (17) que as passagens de embarcações comerciais pelo estreito de Ormuz estão liberadas. A medida ocorre após o cessar-fogo no Líbano, que começou na quinta-feira (16).



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