Irã não pode ter o armamento mais perigoso do mundo, afirma porta-voz do Exército de Israel

Em entrevista ao Hora News desta sexta-feira (13), o porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rozenszajn, afirma que o que ocorre atualmente “não é uma operação, é uma guerra” . Segundo o major, o objetivo é impedir e desmantelar o arsenal nuclear do Irã , considerado por ele como extremamente perigoso para a população mundial.



Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã na madrugada desta sexta-feira (13) — noite de quinta (12) em Brasília. O bombardeio teve como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida.



“Foi uma operação ousada, mas necessária, para que nós não continuemos com a ameaça tão grande do Irã”, declara Rozenszajn. Segundo o major, o Irã possui milhares de mísseis balísticos e teria decidido triplicar essa quantidade com o objetivo de atacar Israel.



Ele acrescenta que “o Irã diz que Israel é um câncer para o mundo e não tem o direito de existir”, o que, segundo Rozenszajn, reforça a necessidade de o país se proteger e proteger sua população. Para ele, “o Irã é o regime com maior periculosidade que existe na face da Terra, e um regime tão perigoso não pode ter o armamento mais perigoso do mundo”.