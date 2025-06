Irã solicita reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU após entrada dos EUA no conflito

O governo do Irã solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU após ataques dos Estados Unidos . O governo dos Estados Unidos entrou oficialmente no conflito neste sábado (21), após bombardear instalações nucleares iranianas.



O encontro acontecerá neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília) em Nova Iorque, e espera-se que seja palco de acusações entre os principais envolvidos na escalada militar no Oriente Médio.



Na semana passada, reuniões sobre a operação militar de Israel expuseram divergências na comunidade internacional: Rússia e China denunciaram violações à soberania iraniana, enquanto os Estados Unidos manifestaram apoio às ações israelenses.