Jovem torcedor se emociona ao visitar pela primeira vez o estádio do Corinthians

Acesse e não perca nenhum lance!

Murillo Dias, de 10 anos, se emocionou ao visitar o estádio do Corinthians para assistir pela primeira vez um jogo do clube, no domingo (9). A alegria foi ainda maior com a vitória do Timão contra o São Bernardo por 2 a 0, em partida pelo Campeonato Paulista.O momento inédito, compartilhado nas redes sociais pela tia do garoto, fez tanto sucesso que já alcançou mais de 9 milhões de visualizações. A visibilidade rendeu um convite para o pequeno conhecer os bastidores da Neo Química Arena. Agora, ele espera assistir ao confronto decisivo entre Corinthians e Guarani , que será transmitido neste domingo (23) na RECORD