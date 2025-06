Juristas preparam ação coletiva contra decreto que dificulta obtenção da cidadania italiana

Juristas preparam uma ação coletiva internacional contra o decreto que dificulta a obtenção da cidadania italiana . A lei, promulgada pelo governo de Roma no final de maio, restringe o direito de solicitar o documento a apenas filhos e netos de nativos do país.



A ação coletiva, com início previsto para o dia 15 de julho, busca restabelecer esse direito ou garantir indenização às famílias prejudicadas pela mudança .